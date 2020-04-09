09.04.2020 (18:05)

Саперы российской военной базы в Таджикистане отработали минирование горных серпантинов на учении у Памирского хребта

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы в Таджикистане отработали минирование горных серпантинов на учении у Памирского хребта.

Подразделения на штатной технике совершили марш в район полигона Ляур и провели инженерную разведку местности по обнаружению условных взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейших бесконтактных миноискателей «Коршун».

Для сдерживания основных сил условного противника подразделения радиационной, химической и биологической защиты установили дымовую завесу, а саперы в условиях маскировки выполнили задачи по постановке минного поля, в том числе и дистанционным способом с применением гусеничных минных заградителей. Менее чем за час военнослужащие заминировали полосу протяженностью более 5 тыс. метров.

Кроме того, на условно заминированном участке местности сапёры отработали задачи по обеспечению безопасных проходов личного состава мотострелкового батальона, а расчеты танкового мостоукладчика МТУ обеспечили переправу колонны военной техники на противоположный берег высохшего русла реки.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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