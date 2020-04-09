09.04.2020 (16:50)

В Центральном военном округе стартовал конкурс исследовательских работ «Победа в сердце каждого живет»

Конкурс исследовательских работ «Победа в сердце каждого живет», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Центральном военном округе (ЦВО). В масштабной акции могут принять участие школьники из региональных юнармейских организаций 29 субъектов Российской Федерации, а также юнармейцы в Таджикистане и Киргизии.

В соответствии с Положением о конкурсе мероприятие проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, воспитания у подрастающего поколения патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев.

В состав организационного комитета конкурса вошли представители военно-политического управления ЦВО, которые примут участие в определении лучших работ и проведении финального этапа – награждении победителей.

Темы исследований для участников конкурса: «След великой Победы в моей семье», «Мой дед воевал», «Победа ковалась в тылу», «Война моими глазами», «Значение Дня Победы. Взгляд из нового тысячелетия», «Они сражались за Родину». Исследование вместе с заявкой на участие необходимо отправлять на русском языке в электронном виде по адресу: bersenevaeyu@ekb.psbank.ru.

Прием конкурсных работ продлится до 18 апреля 2020 г. включительно. Финальный этап Конкурса будет проведен в заочной форме, в рамках которого будет выбрано 3 лучших работы. Победители будут награждены дипломами и памятными призами, а авторы лучших работ финального этапа – отмечены командованием Центрального военного округа.

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