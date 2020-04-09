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09.04.2020 (16:35)

Снайперы ЦВО в ходе контрольных занятий уничтожили условного противника на максимальных дальностях

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа в ходе контрольных занятий уничтожили условного противника на максимальных дальностях в дневное и ночное время.

В ходе проведенного учения, которое прошло в рамках контрольной проверки, военнослужащие совершили скрытное выдвижение на огневую позицию, преодолев расстояние в 3 километра по лесистой и равнинной местности. По прибытии в назначенный район отработали норматив по организации основной и ложной огневой позиции. После получения координат снайперские пары произвели уничтожение целей на дистанциях от 300 до 1000 метров из снайперских винтовок СВД и специальных снайперских винтовок «Винторез».

Кроме этого, в ходе учения снайперы отработали вопросы разведки цели с использованием специальных приборов. Выполнение контрольного упражнения по огневой подготовке проводилось в дневное и ночное время.

Особое внимание при проверке уделялось умению военнослужащих максимально эффективно применять штатное вооружение и приборы наблюдения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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