09.04.2020 (16:08)

Российские разведчики уничтожили условных диверсантов на учениях в горах Таджикистана

Российские разведчики 201 военной базы уничтожили диверсионные группы условного противника на учениях в предгорье памирского хребта в Таджикистане.

Противник, разделившись на мелкие группы по 10-15 человек, в пешем порядке выдвинулся в направлении российских военных объектов с целью совершения ряда диверсий. Для уничтожения условного противника российские разведчики вертолетами Ми-8 были оперативно переброшены с аэродрома Гиссар по двум направлениям. Высадившись на местности и оценив обстановку, командиры групп организовали огневую засаду, а саперы заминировали участок дороги. Подпустив диверсантов как можно ближе, военнослужащие уничтожили его из стрелкового оружия и гранатометов, тем самым предотвратив теракты на складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

По мимо этого, разведчики российского соединения отработали навыки применения современной топографической системы контроля и навигации ГЛОНАСС, а также усовершенствованных переносных средств наземной разведки «Фара» и «Соболятник».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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