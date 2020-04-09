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09.04.2020 (18:01)

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели спецобработку более 1,5 тыс. объектов в 26 регионах

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев подвёл промежуточные итоги профилактических мероприятий по предупреждению распространения вирусных инфекций в соединениях и воинских частях округа.

«В 26 регионах дислокации войск Западного военного округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 1,5 тыс. объектов инфраструктуры общей площадью около 300 тыс. кв м. Работа будет продолжена», – сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.

К проведению специальной обработки привлекалось более 70 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и другая спецтехника.

Ранее сводный отряд РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провёл в Санкт-Петербурге обеззараживание территории и объектов Нахимовского военно-морского училища, Ломоносовского военно-морского колледжа, Кронштадтского морского кадетского корпуса, военно-медицинской и Военно-морской академий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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