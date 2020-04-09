Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.04.2020 (16:20)

Военные инженеры Западного военного округа наводят понтоны на вскрывшейся ото льда Оке во Владимирской области в рамках подготовки к конкурсу АрМИ «Открытая вода-2020»

Военнослужащие понтонных переправочных подразделений Западного военного округа приступили к подготовке и отбору команд для участия в окружном и Всеармейском этапах конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр «Открытая вода-2020» на водном полигоне во Владимирской области.

В настоящее время военнослужащие понтонной роты проводят техническую подготовку звеньев 320-тонного ротного парома и плавающих транспортеров ПТС-2, а также буксирно-моторных катеров БМК-460.

Подразделение успешно сдало контрольную проверку за зимний период обучения. Особое внимание было уделено проверке навыков каждого понтонера, необходимых при наведении парома.

Для оценки слаженности действий расчетов использовался водный полигон на реке Ока, акватория которого уже вскрылась ото льда и была проверена на предмет готовности к проведению практических занятий на воде.

Конкурс «Открытая вода» предусматривает прохождение командами-участницами семи этапов, включающих выполнение различных задач по предназначения, в том числе – форсирование водной преграды и наведение понтонной переправы на реке шириной до 300 м.

Всего к первым тренировкам было привлечено свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчёты систем «Торнадо», установок «Мста-С» и тяжёлых огнеметов ЗВО нанесли массированный удар в Нижегородской области
Останки 75 красноармейцев обнаружены военнослужащими поискового батальона Западного военного округа у трассы «Кола» в Ленинградской области
Летчики полка военно-транспортной авиации ЗВО отработают скоростную погрузку различных видов вооружения и военной техники в ходе контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения
Экипажи БМП-2 и танков Т-72 Таманской дивизии провели ночные боевые стрельбы в Московской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false