09.04.2020 (16:20)

Военные инженеры Западного военного округа наводят понтоны на вскрывшейся ото льда Оке во Владимирской области в рамках подготовки к конкурсу АрМИ «Открытая вода-2020»

Военнослужащие понтонных переправочных подразделений Западного военного округа приступили к подготовке и отбору команд для участия в окружном и Всеармейском этапах конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр «Открытая вода-2020» на водном полигоне во Владимирской области.

В настоящее время военнослужащие понтонной роты проводят техническую подготовку звеньев 320-тонного ротного парома и плавающих транспортеров ПТС-2, а также буксирно-моторных катеров БМК-460.

Подразделение успешно сдало контрольную проверку за зимний период обучения. Особое внимание было уделено проверке навыков каждого понтонера, необходимых при наведении парома.

Для оценки слаженности действий расчетов использовался водный полигон на реке Ока, акватория которого уже вскрылась ото льда и была проверена на предмет готовности к проведению практических занятий на воде.

Конкурс «Открытая вода» предусматривает прохождение командами-участницами семи этапов, включающих выполнение различных задач по предназначения, в том числе – форсирование водной преграды и наведение понтонной переправы на реке шириной до 300 м.

Всего к первым тренировкам было привлечено свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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