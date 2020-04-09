09.04.2020 (17:09)

Военный комиссар Курской области Владимир Родионов сообщил об организации весеннего призыва на военную службу в регионе

Военный комиссар Курской области Владимир Родионов сообщил об организации весеннего призыва на военную службу в регионе.

В Курской области и 34-х муниципальных образованиях для медицинского освидетельствования призывников привлечено 317 врачей-специалистов, 243 специалиста среднего медицинского персонала, кабинеты врачей-специалистов в военных комиссариатах оснащены в полном объеме современным медицинским оборудованием.

Завершается подготовка специалистов в ДОСААФ России к весеннему призыву, подготовлено 194 человека, завершается подготовка 14 человек, сдача экзаменов спланирована 16 мая.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции приняты организационные решения и уточнен порядок работы призывных комиссией и военкоматов. Изучение призывников сотрудниками военных комиссариатов с участием представителей призывных комиссий проводится удаленно, без вызова в военные комиссариаты с использованием сети Интернет или по телефону, в настоящее время подготовлено к рассмотрению на заседаниях призывных комиссий 2500 личных дел призывников.

На входе в военные комиссариаты, призывные пункты и сборный пункт организован барьерный контроль с использованием инфракрасной бесконтактной термометрии.

В помещениях регулярно проводится дезинфекция, включая обработку дверных ручек, поручней, выключателей, перил и мест общего пользования, обеспечено соблюдения «социальной» дистанции (не менее 1.5 м) рабочих мест сотрудников.

Все граждане, призванные на военную службу в обязательном порядке, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции, в случае выявления признаков заболевания будут незамедлительно изолированы с последующей отправкой в леченые заведения каретами скорой помощи.

С транспортными организациями заключены дополнительные договора на проведение дезинфекции транспортных средств, выделяемых для перевозки призывников.

Организованы занятия на сборном пункте области по разведению потоков граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан, уволенных с военной службы. Для каждого потока оборудованы отдельные входы.

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