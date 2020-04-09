09.04.2020 (16:32)

В Подмосковье разведчики ЗВО уничтожили дозор условного противника с помощью метательных ножей

В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа во время контрольной проверки за зимний период обучения уничтожение наблюдательного дозора условного противника с помощью метательных ножей.

В ходе контрольных занятий военнослужащие осуществляли скрытное передвижение и занятие выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенью для метания ножей стали ростовые манекены, изображающие наблюдательный дозор условного противника. Военнослужащие получали зачет только в случае попадания в зоны, обозначающие жизненно важные органы.

Контрольная проверка за зимний период обучения проходит под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

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