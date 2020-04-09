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09.04.2020 (15:49)

Расчёты систем «Торнадо», установок «Мста-С» и тяжёлых огнеметов ЗВО нанесли массированный удар в Нижегородской области

Сегодня в Нижегородской области на полигоне Мулино прошла тренировка по управлению огнём ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе тренировки расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Град», «Ураган», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Мста-Б» и приданных тяжёлых огнеметов «ТОС-1А» отработали нанесение точечных и массированных огневых ударов с применением различных типов боеприпасов. Также артиллеристы выполнили манёвры огнём, его перенос, сосредоточение, постановку заградительного огня, смену огневой позиции и противоогневой манёвр.

Расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» вели непрерывную разведку местности, передавая артиллеристам данные о нахождении вскрытых отдельных и групповых целей, а также подтверждали их поражение. Кроме того, были применены радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» и «Зоопарк».

Действия артиллерийских подразделений прикрыли экипажи танков Т-72Б-3 и боевых машин пехоты БМП-2. Всего к тренировке было привлечено свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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