Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.04.2020 (14:16)

Останки 75 красноармейцев обнаружены военнослужащими поискового батальона Западного военного округа у трассы «Кола» в Ленинградской области

Останки 75 красноармейцев обнаружили военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа у автомобильной дороги М-18 «Кола» в Ленинградской области.

В соответствии с обращением местных органов власти военнослужащие  ведут обследование участка трассы 51,5 км – 68,0 км и прилегающей к ним территории с применением специального оборудования для определения границ района нахождения костных останков и уточнения их численности.

В настоящее время военнослужащие ЗВО совместно с представителями военного комиссариата и ведомственных архивов проводят работы по установлению имён обнаруженных и оповещению родственников. Впоследствии будет принято решение о захоронении обнаруженных останков на воинском мемориальном кладбище.

Ранее во время реконструкции автомобильной дороги дорожные рабочие обнаружили большое количество костных останков и элементов обмундирования советских солдат времён Великой Отечественной войны, которые были расположены под дорожным полотном старой трассы Мурманского шоссе. По учётным документам в указанном районе воинского захоронения не числилось.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Летчики полка военно-транспортной авиации ЗВО отработают скоростную погрузку различных видов вооружения и военной техники в ходе контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения
Экипажи БМП-2 и танков Т-72 Таманской дивизии провели ночные боевые стрельбы в Московской области
Выполнение посадки с одним задросселированным двигателем продемонстрируют экипажи ЗВО в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях
Механики-водители общевойсковой армии ЗВО применили спутниковую навигацию «Орион» в рамках контрольной проверки в Ленобласти

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false