09.04.2020 (14:16)

Останки 75 красноармейцев обнаружены военнослужащими поискового батальона Западного военного округа у трассы «Кола» в Ленинградской области

Останки 75 красноармейцев обнаружили военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа у автомобильной дороги М-18 «Кола» в Ленинградской области.

В соответствии с обращением местных органов власти военнослужащие ведут обследование участка трассы 51,5 км – 68,0 км и прилегающей к ним территории с применением специального оборудования для определения границ района нахождения костных останков и уточнения их численности.

В настоящее время военнослужащие ЗВО совместно с представителями военного комиссариата и ведомственных архивов проводят работы по установлению имён обнаруженных и оповещению родственников. Впоследствии будет принято решение о захоронении обнаруженных останков на воинском мемориальном кладбище.

Ранее во время реконструкции автомобильной дороги дорожные рабочие обнаружили большое количество костных останков и элементов обмундирования советских солдат времён Великой Отечественной войны, которые были расположены под дорожным полотном старой трассы Мурманского шоссе. По учётным документам в указанном районе воинского захоронения не числилось.

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