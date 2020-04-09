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09.04.2020 (13:22)

Летчики полка военно-транспортной авиации ЗВО отработают скоростную погрузку различных видов вооружения и военной техники в ходе контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения

В Санкт-Петербурге летчики отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ту-154М, а также многоцелевых вертолетов Ми-8, Ми-26 различных модификаций на основном и оперативных аэродромах выполнят задачи по воздушной перевозке личного состава, боевой техники и грузов, выполнят полеты как днем, так и в ночное время. По результатам контрольных занятий будут выставлены итоговые оценки.

Основным проверяемым вопросом является готовность военнослужащих и авиационной техники военно-транспортной авиации к выполнению учебно-боевых задач. Один из главных нормативов – погрузка различных видов вооружения, военной и специальной техники на борт самолётов и вертолётов.

Объективную оценку уровня профессиональной подготовки и летного мастерства каждого летчика дают командиры авиационных подразделений полка.

К контрольной проверке привлечены более 15 самолетов и вертолётов военно-транспортной авиации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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