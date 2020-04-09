09.04.2020 (12:22)

Экипажи БМП-2 и танков Т-72 Таманской дивизии провели ночные боевые стрельбы в Московской области

В Московской области на полигоне Алабино в рамках контрольной проверки за зимний период обучения прошли ночные боевые стрельбы экипажей бронетехники Таманской мотострелковой дивизии.

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б-3 с применением приборов ночного видения и всего комплекса вооружения боевых машин отработали поражение мишеней, имитирующих боевую технику условного противника. Также механики-водители бронетехники на танкодроме продемонстрировали преодоление препятствий и выполнение нормативов по технической подготовке. К стрельбам привлекалось более 50 единиц техники.

В ходе контрольных занятий военнослужащие Таманской дивизии выполнят комплекс нормативов по специальной, тактической, физической подготовке, радиационной, химической, биологической защите и др.

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