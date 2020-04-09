09.04.2020 (17:45)

Строительство 16 многофункциональных центров во всех военных округах России ведется с опережением графика

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Волгоград посетил строительную площадку одного из 16 многофункциональных медицинских центров, которые ускоренными темпами возводятся во всех военных округах России.

«Строительство всех 16 многофункциональных медицинских центров, общая площадь которых составит почти 115 тыс. квадратных метров, ведется с опережением графика. На сегодняшний день количество задействованных на возведении этих капитальных объектах увеличилось с 3,5 тыс. (на 20 марта) до 7,6 тыс. человек. Также задействовано более 800 единиц техники. Работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены», – сообщил Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что, одновременно с опережающими темпами возведения объектов, в каждый из строящихся центров будет организована поставка оборудования и медицинской техники.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации», – отметил заместитель Министра обороны РФ.

Всего до конца апреля планируется завершить строительство восьми таких центров: в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. «Первым сдадим медицинский центр в Нижнем Новгороде уже в конце следующей недели, потом – центр в Одинцово», – уточнил Иванов.

До 15 мая будут сданы оставшиеся восемь медицинских центров. Таким образом, в рамках развития существующей инфраструктуры военных госпиталей, по всей стране будет создана сеть современных многофункциональных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи. Так, в Западном военном округе появятся шесть таких центров: в Калининграде – на 100 койко-мест, в подмосковных Одинцове и Подольске - на 100 и 200 койко-мест соответственно, а также в Нижнем Новгороде, Смоленске и Пушкине (Ленинградская область) – на 60 койко-мест каждый.

Три медицинских центра будут возведены в Южном военном округе: в Ростове-на-Дону – на 160 койко-мест, Волгограде и Севастополе – на 100 и 60 койко-мест.

В Центральном военном округе такие лечебные учреждения строят в Новосибирске – на 160 койко-мест, а также Омске и Оренбурге – на 100 и 60 койко-мест.

Четыре центра появятся и в Восточном военном округе: в поселке Сосновый бор (Улан-Удэ) и Уссурийске – на 60 койко-мест каждый, селе Анастасьевка (Хабаровский край) – на 200 койко-мест. И самый дальний медицинский центр на 60 койко-мест разместится в Петропавловске-Камчатском.

Заместитель министра обороны отметил, что создание военных медцентров позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов как из числа военнослужащих, так и, в случае необходимости, – гражданского населения.

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