09.04.2020 (17:42)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел совещание, посвященное организации высотного десантирования на Северный полюс

В Министерстве обороны Российской Федерации под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова в режиме «онлайн» было проведено совещание, посвященное организации запланированного на 22 апреля 2020 г. высотного десантирования на Северный полюс.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности сводного подразделения к высотному десантированию в Арктическом районе, а также готовности воздушных судов и группы обеспечения безопасности к десантированию личного состава и грузов парашютным способом в Арктическом районе.

«У нас большая страна, и немалая ее часть, которая также нуждается в надежной защите, находится за полярным кругом. Поэтому необходимо уметь выполнять боевые задачи и в Арктических условиях», – заявил заместитель Министра обороны.

По результатам докладов начальника управления воздушно-десантной подготовки Воздушно-десантных войск и представителя главного командования Воздушно-космических сил, а также рассмотрения представленных документов, заместитель Министра обороны внес ряд корректировок в замысел проведения учения с десантированием и детали обеспечения безопасности планируемого мероприятия.

«Даже с учетом уникальности планируемого учения, особенностей подготовки к нему, основной нашей задачей является сохранение жизни и здоровья солдат и офицеров. Поэтому вместе с тщательной подготовкой личного состава необходимо исследовать условия приземления, измерить толщину льда, направление и скорость течений, изучить метеоусловия, обследовать площадки приземления», – еще раз обратил внимание участников генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

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