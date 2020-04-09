09.04.2020 (16:27)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» и гидрографическое судно «Маршал Геловани» встретились в Антарктиде

Сегодня в 10:00 (мск) в назначенном районе у берегов Антарктиды состоялась встреча океанографического исследовательского судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский» и гидрографического судна Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

«Встреча состоялась в рамках кругосветной экспедиции организованной Главным командованием ВМФ и посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года», – сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по результатам рабочего совещания, на котором по каналам видеосвязи обсуждался ход кругосветной экспедиции ВМФ.

В точке встрече экипажи судов обменялись визитами, а старшие на борту ОИС «Адмирал Владимирский» и ГС «Маршал Геловани» обсудили итоги уже проведенных этапов экспедиции и задачи дальнейших океанографических исследований по утвержденному плану.

«Вне всяких сомнений, что эта кругосветная экспедиция станет достойным продолжением летописи исследований Антарктиды, которые проводятся гидрографами Военно-Морского Флота России. Первые 5 этапов кругосветной экспедиции показали профессионализм военных моряков, которые работают в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом», – сообщил адмирал Николай Евменов

Главком ВМФ также отметил, что экипаж гидрографического судна «Маршал Геловани» выполнит свой объем задач в антарктическом море Дюрвиля по исследованию точки Южного магнитного полюса. Ранее океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» уже провело ряд результативных океанографических исследований с целью уточнения местоположения точки Южного магнитного полюса в море Дюрвиля.

Полученные экспедицией данные ежесуточно анализируются в Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе во взаимодействии с центром Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России.

«Уверен, что сложные навигационные условия в акватории моря Дюрвиля не станут помехой для выполнения задач нашими гидрографами, имеющими уникальный опыт проведения исследований», – отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Справочно:

Море Дюрвиля — окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана, между 136° и 148° восточной долготы, омывает Землю Адели (Восточная Антарктида). Южная часть моря находится в пределах материковой отмели с глубиной менее 500 м, северная - с глубиной до 3610 м. Большую часть года покрыто дрейфующими льдами. Большое количество айсбергов.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, наряду с ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

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