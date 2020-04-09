09.04.2020 (16:17)

Главком ВМФ принял доклад руководства Объединенного учебного центра ВМФ о первом этапе обучения экипажей малых ракетных кораблей «Циклон» и «Грайворон»

На плановом совещании по видеоконференцсвязи Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады о ходе подготовки экипажей малого ракетного корабля проекта 22800 «Циклон» и малого ракетного корабля проекта 21631 «Грайворон» на базе Объединенного учебного центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Главнокомандующему ВМФ доложили, что экипажи этих новейших кораблей прошли первый этап общей подготовки. Этот этап включает в себя, в частности, изучение руководящих документов по организации повседневной службы на корабле, освоение морской и спасательной подготовки, организации медицинского обеспечения службы на корабле, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты.

На втором этапе обучения экипажи МРК «Циклон» и «Грайворон» приступят к детальному изучению устройства своих кораблей, корабельных систем жизнеобеспечения и систем вооружения, а также проведут ряд тренировок по борьбе за живучесть.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу перед руководством Объединенного учебного центра максимально эффективно использовать программу подготовки экипажей: до автоматизма отработать действия корабельных боевых расчетов.

«1 июня, к завершению цикла подготовки, личный состав и офицеры МРК «Циклон» и «Грайворон» должны быть полностью готовы к выполнению задач по проведению всех этапов испытаний и приемке этих кораблей от промышленности», – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Экипажи проходят курс обучения по специальным программам, разработанным с учетом устройства и вооружения малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, являющихся носителями высокоточного оружия.

В подготовке экипажа будут широко использоваться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ с целью отработки действий корабельных боевых расчетов, включая расчет «Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман».

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