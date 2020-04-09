09.04.2020 (16:02)

Противолодочные самолёты Ил-38 Тихоокеанского флота в рамках летно-тактического учения выполнили полёт на максимальный радиус действия

В смешанном авиационном полку Краснознамённого объединенного командования войск и сил на северо-востоке России проводится летно-тактическое учение (ЛТУ).

В ходе мероприятия экипажами отрабатываются вопросы применения противолодочных самолетов Ил-38, транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26 для ведения воздушной разведки, поиска различных целей в море.

Для решения задач по поиску подводных лодок условного противника противолодочные самолёты использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения, а также условно применили противолодочное вооружение.

В рамках ЛТУ противолодочные самолеты Ил-38 совершили полёт на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром. По маршруту следования самолёты Ил-38 сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31.

По плану учения особое внимание уделялось вопросам взаимодействия самолетов с кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов» и тактическими группами кораблей, а также отработке действий в составе пар и звеньев.

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