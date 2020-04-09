09.04.2020 (15:14)

Национальная ассоциация альпийских стрелков Италии направила благодарственное письмо российским военнослужащим, оказывающим помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Бергамо

Национальная ассоциация альпийских стрелков Италии направила благодарственное письмо российским военнослужащим, оказывающим помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в провинции Бергамо.

В письме, которое подписал президент ассоциации Себастьяно Фаверо, отмечается важность помощи российских специалистов, имеющих ценнейший опыт работы в условиях чрезвычайных санитарных ситуаций. Также подчеркивается слаженность совместной работы российских специалистов с военнослужащими 7-го полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил Италии по дезинфекции учреждений здравоохранения.

«Речь идёт о прекрасно сплоченном воинском коллективе, в состав которого входит 104 человека (32 медработника, 51 военнослужащий РХБ зашиты, а также ассистенты и переводчики). Он работает в областях, указанных Гражданской Защитой, согласованных также с правительством Ломбардии.

Национальная ассоциация альпийских стрелков выражает огромную благодарность российским друзьям, которые первые прибыли с помощью на нашу территорию, долгое время страдающую от коронавирусной инфекции.

Спасибо вам ещё раз, наши российские друзья, за то, что вы работаете с нами по одному из двух принципов, наиболее значимым для нашей ассоциации: чествуем погибших и помогаем живым».

Справочно:

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами осуществляют приём и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале г. Бергамо. В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры.

Кроме того, российские военные специалисты проводят дезинфекцию в домах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 40 населенных пунктах Ломбардии.

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