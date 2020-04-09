09.04.2020 (15:51)

Начальник Генерального штаба ВС РФ провел селекторное совещание по вопросам весеннего призыва граждан на военную службу

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел селекторное совещание по вопросам весеннего призыва граждан на военную службу.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Министра обороны с 1 апреля в стране начался призыв на военную службу. В Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования будет направлено 135 тыс. человек. Основные мероприятия по призыву граждан на военную службу выполняются военными комиссариатами», — сообщил генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что в настоящее время завершается изучение призывников по документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. Эти документы характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников.

При этом новобранцы в военкоматы не вызываются. Беседы с ними проводятся по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед призывники информируются о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, и также о порядке и сроках работы призывных комиссий, потому что повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте месяце до обострения эпидемиологической обстановки.

«Прибытие призывников в военкоматы предусмотрена в зависимости от развития обстановки в регионах, везде по-разному. Всего к мероприятиям призыва привлекаются более 650 тыс. человек», — заявил начальник Генерального штаба.

Валерий Герасимов также подчеркнул, что студенты, завершающие обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.

«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тыс. из 650 тыс. человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — добавил глава российского Генштаба.

Валерий Герасимов также сообщил, что врачами-специалистами из лечебных учреждений собрана вся исчерпывающая информация о призывниках, характеризующая их состояние здоровья и позволяющая определить годность к военной службе в ходе медицинского освидетельствования. После проведения медицинского освидетельствования проводится профессиональный психологический отбор, а затем заседание призывной комиссии.

Заседания призывных комиссий спланированы начиная с мая месяца — в мае, июне, июле.

С учетом годности призывников к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, профессионального отбора призывными комиссиями будут приняты решения о призыве на военную службу в соответствующий вид и род войск Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования, а также доведены даты прибытия в военные комиссариаты для отправки на сборные пункты или решение о предоставлении отсрочки или об освобождения от военной службы.

«На сборных пунктах, куда прибудут новобранцы перед отправкой в войска, их переодевают в военную форму, проводятся еще раз мероприятия по психологическому отбору, проверки нервно-психической устойчивости и тестирование на коронавирусную инфекцию, — сказал начальник Генерального штаба. — Им также будут выданы медицинские маски на путь следования к местам военной службы.

Валерий Герасимов также напомнил, что Министром обороны принято решение об отправке молодого пополнения в войска после 20 мая.

«Начальникам штабов военных округов, военным комиссарам субъектов Российской Федерации, отмечаю, что в целом мероприятия призыва проводятся планово и организовано, но много еще предстоит сделать. В первую очередь это выполнить задачи по норме призыва на военную службу в полном объеме с необходимым качеством, — дал указание начальник Генерального штаба ВС РФ. — Обеспечить своевременную подготовку специалистов в организациях ДОСААФ России к весеннему призыву, их направление в войска и назначение на должности в соответствии с полученной подготовкой. Особое внимание необходимо обратить на водительский состав».

Кроме того, Валерий Герасимов поставил задачу организовать встречу и перевозку прибывающих воинских команд с вокзалов в пункты постоянной дислокации автомобильным транспортом воинских частей, исключить перемещение военнослужащих общественным транспортом. Прибывшее пополнение определить на двухнедельный карантин, организовав их размещение, питание и подготовку отдельно от остального личного состава воинский частей.

«Необходимо обеспечить весь личный состав положенными нормами предметов вещевого имущества личного пользования, обратить внимание на состояние обмундирования и обуви, наличие и правильность размещения нарукавных знаков, нагрудных нашивок, знаков различия и отличия. Увольнение военнослужащих по призыву провести в установленные законом сроки», — добавил глава российского Генштаба.

Валерий Герасимов подчеркнул, что при решении данных задач особое внимание стоит обратить на недопущение в период призыва заражения коронавирусной инфекцией молодого пополнения. Необходимо провести тестирование призывников, убывающих в войска, на наличие коронавируса и обеспечить их медицинскими масками на путь следования к местам прохождения военной службы.

В завершение совещания начальник Генерального штаба ВС РФ поздравил сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником, который отмечался вчера, 8 апреля.

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