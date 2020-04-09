09.04.2020 (14:57)

Спецназ ЮВО впервые провел групповое десантирование с высоты около 1,2 тыс. м на точность приземления

Спецназ Южного военного округа (ЮВО) на Кубани впервые в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения выполнил групповое десантирование с высоты около 1,2 тыс. м на точность приземления.

Десантирование военнослужащих и работу экипажа вертолета Ми-8АМТШ осложняли порывистый ветер до 12 м/с и низкая облачность.

Для допуска к совершению прыжков с парашютными системами специального назначения «Арбалет-2» военнослужащие прошли подготовку под руководством опытных инструкторов. В ходе практических занятий были отработаны действия по укладке парашютов для совершения прыжков и практические навыки при приземлении на деревья, воду и высоковольтные провода.

В групповом десантировании на точность приземления с использованием парашютной системы «Арбалет-2» на территории Кубани военнослужащие участвовали впервые.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице