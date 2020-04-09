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09.04.2020 (14:00)

Саперы ЮВО в Абхазии приступили к очистке полигонов от неразорвавшихся боеприпасов

Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Абхазии приступили к проведению сплошной очистки полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов

Общая площадь территории, которую предстоит очистить саперам от неразорвавшихся боеприпасов, составляет более 12 га. Половина территории находится в горно-лесистой местности.

В ходе сплошной очистки полигонов инженеры ЮВО обезвредят неразорвавшиеся гранаты и снаряды, оставшиеся после интенсивной боевой учебы в зимнем периоде обучения. Найденные взрывоопасных предметы саперы уничтожат на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом в строгом соответствии с установленными стандартами разминирования и соблюдением требований безопасности.

В ходе поиска военные инженеры применят современные средства обнаружения и защиты. Саперы оснащены искателями неконтактными взрывных устройств ИНВУ «Коршун», селективными переносными индукционными металлоискателями «ИМПС», а также защитными костюмами сапера ОВР «Сокол».

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов, прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуски для проведения работ по разминированию.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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