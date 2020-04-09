09.04.2020 (13:58)

Российские военные медики в Абхазии в рамках плановых профилактических мероприятий и учений развернули современный полевой госпиталь

Военные медики российской военной базы в Абхазии в рамках плановых профилактических мероприятий и учений оперативно развернули современный медицинский полевой пневмокаркасный полевой госпиталь, рассчитанный на прием более 200 больных.

Помещения госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также военные специалисты в круглосуточном режиме на территории военной базы проводят мероприятия по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры с применением парогенераторов. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к базе территория и объекты.

На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезобработки.

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