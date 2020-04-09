09.04.2020 (13:51)

Разведывательно-десантные роты морской пехоты Каспийской флотилии прорвали оборону условного противника с моря

Военнослужащие разведывательно-десантных рот полка морской пехоты Каспийской флотилии совершили высадку морского десанта на побережье в районе полигона Скорпион в Дагестане.

С личным составом разведывательных подразделений была проведена тренировка по высадке десанта и прорыву обороны условного противника с моря.

В ходе занятия отрабатывались задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника, высадка десанта на необорудованное побережье, а также тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны, бесшумное передвижение разведчиков, маскировка на местности, организация засады и снятие часового.

Особое внимание в ходе проведения морской десантной операции уделялось отработке нормативов по погрузке техники и скоростной переброске десанта в район высадки.

В полевых условиях морские пехотинцы совершенствуют навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя, оборудованию фортификационных сооружений. Одной из главных задач морской десантной подготовки является боевое слаживание разведывательных подразделений морской пехоты в составе ротных тактических групп.

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