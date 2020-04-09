09.04.2020 (13:48)

Полк морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане впервые в полном составе привлекался к сдаче контрольной проверки

Военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированный в Дагестане, успешно завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения. Воинская часть впервые с момента своего формирования привлекалась к проверке в полном составе.

В течение недели личный состав воинской части сдал основные предметы боевой подготовки, действуя в составе ротных тактических групп на двусторонних учениях. При этом тактика, вождение боевых машин и огневая подготовка оценивались в ходе ночных занятий.

Кроме того, морские пехотинцы выполнили контрольные упражнения по физической подготовке со сдачей нормативов по метанию гранат, совершению марш-броска на 5 км в полной экипировке и преодолению полосы препятствий.

Для объективной оценки сдачи зачётов подразделениями морской пехоты были сформированы комиссии из числа подготовленных офицеров управления КФл.

По завершении проверки личный состав отдельного полка морской пехоты приступил к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

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