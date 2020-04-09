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09.04.2020 (13:18)

На Северном Кавказе резко возросло количество желающих поступить на военную службу по контракту

Несмотря на введенный режим самоизоляции в республиках Северного Кавказа значительно увеличилось число кандидатов для поступления на военную службу по контракту в войска Южного военного округа (ЮВО). Численность изъявивших желание поступить на военную службу по контракту среди жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии превысила показатели аналогичного периода предыдущего года на 10%.

Стоит отметить, что пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО во Владикавказе перешел на дистанционную работу с гражданами. Его сотрудники для привлечения граждан в армию используют интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также практикуют целенаправленную индивидуальную работу с потенциальными кандидатами.

Дистанционно рассматриваются обращения от кандидатов на военную службу по контракту, поступившие через социальные сети и различные сервисы по поиску работы и подбору сотрудников. Прием заявлений для желающих поступить на военную службу по контракту организован на странице официального сайта Минобороны России, где кандидаты могут пройти предварительное профессиональное-психологическое тестирование.

По итогам 1 квартала 2020 года в пункт отбора обратилось около 600 граждан, направлены в войсковые части для заключения контракта 255 человек, за аналогичный квартал 2019 года обратилось в пункт отбора 540 граждан, были направлены в войсковые части для заключения контракта 210 человек.

Для прохождения военной службы по контракту в войсках ЮВО отбираются граждане, находящиеся в запасе и не находящиеся в запасе, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ
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