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09.04.2020 (12:06)

Разведчики ЮВО уничтожили вертолеты условного противника огнем из комплекса с модулем «Арбалет-ДМ»

Разведывательные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в рамках контрольных занятий за зимний период обучения впервые уничтожили вертолеты условного противника, применив новейший комплекс с дистанционным управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ», установленным на бронеавтомобиле «Тигр», в ночных условиях.

Военнослужащие обнаружили воздушные цели, вели прицельную стрельбу на дальности до 1,5 тыс. м со сменой огневой позиции ночью.

Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и распознаванием цели не менее 1,5 тыс. м.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» около 250 кг.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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