09.04.2020 (10:32)

Военные инженеры ЮВО готовятся к борьбе с паводками в горах Кабардино-Балкарии

Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне в Кабардино-Балкарии применили средства полевого водообеспечения на различных источниках воды и очистили воду от естественных загрязнений и бактерий. В рамках тактико-специального учения подразделения отработали подготовку к выполнению задач по предназначению в условиях возможных весенних паводков и чрезвычайных ситуаций, вызванных селями в горах.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» и обустроили пункты полевого водообеспечения воды.

Тактико-специальные учения прошли в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения за 2020 год.

Станция «Гигиена» способна очищать воду от механических частиц, различных примесей, обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, в том числе патогенных и бактериальных средств массового поражения.

Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 8-10 куб. м в час, производительность по опреснению — до 5 куб. м в час. По оценке специалистов две станции «Гигиена» способны в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 2 тыс. военнослужащих в полевых условиях.

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