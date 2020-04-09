09.04.2020 (11:01)

Связисты российской военной базы в Армении отработали действия в условиях радиоэлектронного подавления средствами РЭБ

С подразделениями связи российской военной базы в Армении в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения проведено тактико-специальное учение в условиях применения условным противником средств радиоподавления КВ и УКВ связи.

Связисты обеспечили пункты управления связи командиров ротных тактических групп устойчивой и непрерывной связью при радиоэлектронном воздействии средств РЭБ условного противника, а также обеспечили безопасность внутренней компьютерной сети от несанкционированных хакерских атак.

Помимо сдачи нормативов по специальной подготовке, военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия на полигоне Камхуд. Водители подразделений связи будут оценены по итогам сдачи зачетных упражнений по вождению автомобильной и бронетанковой военной техники.

В проверке задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

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