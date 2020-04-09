09.04.2020 (10:19)

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» продолжает переход на Балтику после завершения испытаний на Северном флоте

Вчера вечером корабль приступил к проходу проливной зоны. Сейчас он проходит пролив Большой Бельт и через несколько часов войдёт в Балтийское море. На Балтике фрегат завершит государственные ходовые испытания и будет принят в состав Военно-Морского Флота России.

Справочно:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Его испытания на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов. Сначала в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям.

В акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, торпедные стрельбы по подводной цели, отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и отработал ряд других элементов программы испытаний.

После приёма в состав ВМФ России фрегат будет зачислен в соединение ракетных кораблей Северного флота.

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