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09.04.2020 (09:21)

Саперы Северного флота обезвредили авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны

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Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезврели 50-килограмовый немецкий авиационный боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный  в районе портовой зоны в Мурманске во время земляных работ.

Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе посёлка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса были использованы две тротиловые шашки.

В конце марта сапёры отдельного морского инженерного полка Северного флота так же уничтожили пятидесятикилограммовую авиационную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске.

Военные инженеры Северного флота регулярно проводят утилизацию боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. Количество взрывоопасных находок традиционно увеличивается в весенне-летний период. Ежегодно флотские сапёры уничтожают на полигонах от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов периода обороны Кольского Заполярья. В основном — это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Инженерные войска , Северный флот
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