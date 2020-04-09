09.04.2020 (09:21)

Саперы Северного флота обезвредили авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Саперы Северного флота обезвредили авиационный боеприпас времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезврели 50-килограмовый немецкий авиационный боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в районе портовой зоны в Мурманске во время земляных работ.

Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе посёлка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса были использованы две тротиловые шашки.

В конце марта сапёры отдельного морского инженерного полка Северного флота так же уничтожили пятидесятикилограммовую авиационную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске.

Военные инженеры Северного флота регулярно проводят утилизацию боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. Количество взрывоопасных находок традиционно увеличивается в весенне-летний период. Ежегодно флотские сапёры уничтожают на полигонах от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов периода обороны Кольского Заполярья. В основном — это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.

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