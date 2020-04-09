09.04.2020 (09:16)
Два фрегата Черноморского флота возвращаются в пункт постоянной дислокации из Средиземного моря
Одновременно два фрегата Черноморского флота (ЧФ) начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор в направлении Чёрного моря.
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь из дальней морской зоны.
В Средиземном море экипажи фрегатов выполняли поставленные задачи в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.
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