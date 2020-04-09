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09.04.2020 (09:13)

На Черноморском флоте завершают восстановление техники времен Великой Отечественной войны для её участия в Параде Победы

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота (ЧФ) завершают восстановление техники времён Великой Отечественной войны для её участия в параде, посвящённом 75-летию Великой Победы.

Всего было восстановлено четыре единицы техники времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарные танки Т-34 и ИС-2 и самоходные артиллерийские установки СУ-122 и СУ-152.

В ходе восстановления личный состав выполнил ремонт силовой установки боевых машин, трансмиссии, ходовой части и элементов управления. Также на некоторых образцах техники была заменена электрическая проводка и были установлены отсутствующие световые и габаритные огни.

В ближайшее время на основной части военной техники, доставленной с военно-исторического музея-заповедника «Сапун-гора» ремонтные работы будут завершены, военнослужащие приступят к ходовым испытаниям машин.

После испытаний на всей технике будут проведены работы по покраске корпуса, исторические боевые машины будут находиться в парках воинских частей в готовности к участию в Параде Победы, по завершению которого вся техника вернётся на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для демонстрации посетителям музея.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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