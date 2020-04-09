09.04.2020 (11:30)

К сдаче контрольной проверки по физической подготовке приступили в Амурском объединении ВВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приступили к проверке уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.

Мероприятия проводятся в рамках контрольной проверки войск округа за зимний период обучения.

Военнослужащие, в соответствии со своей возрастной группой, выполняют физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, а именно бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре. Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра.

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