09.04.2020 (07:10)
В Приморье экипажи истребителей Су-35С в ходе окружного этапа конкурса «Авиадартс» отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов
В текущем году состязания проводятся не на одном аэродроме, на который обычно перебазируются летательные аппараты с аэродромов Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв, а по местам дислокации.
С аэродрома Центральная Угловая задачи в рамках конкурса отрабатывают экипажи многофункциональных истребителей Су-35С.
Представителями командования соединения, которые обеспечивают объективность судейства, у приморских летчиков проверяется уровень теоретических знаний по специальности. Во время проведения летных смен экипажи выполняют задачи воздушной разведки и навигации, фигуры сложного пилотажа в составе пар, и выявляют лучших в умении вести маневренный воздушный бой.
На полигоне экипажи Су-35С отработали применение ракетно-бомбового вооружения по целям на точность. В ходе учебных полетов истребители провели боевые стрельбы по наземным целям неуправляемыми авиационными ракетами на различных дистанциях и осуществили бомбометание.
После подведения итогов будут определены победители соревнований, которые выступят на всероссийском этапе конкурса.