09.04.2020 (07:10)

В Приморье экипажи истребителей Су-35С в ходе окружного этапа конкурса «Авиадартс» отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов

В текущем году состязания проводятся не на одном аэродроме, на который обычно перебазируются летательные аппараты с аэродромов Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв, а по местам дислокации.

С аэродрома Центральная Угловая задачи в рамках конкурса отрабатывают экипажи многофункциональных истребителей Су-35С.

Представителями командования соединения, которые обеспечивают объективность судейства, у приморских летчиков проверяется уровень теоретических знаний по специальности. Во время проведения летных смен экипажи выполняют задачи воздушной разведки и навигации, фигуры сложного пилотажа в составе пар, и выявляют лучших в умении вести маневренный воздушный бой.

На полигоне экипажи Су-35С отработали применение ракетно-бомбового вооружения по целям на точность. В ходе учебных полетов истребители провели боевые стрельбы по наземным целям неуправляемыми авиационными ракетами на различных дистанциях и осуществили бомбометание.

После подведения итогов будут определены победители соревнований, которые выступят на всероссийском этапе конкурса.

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