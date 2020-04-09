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09.04.2020 (07:03)

На Камчатке отобрано более 60 кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны

Военными комиссариатами Камчатского края уже отобрано более 60 кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны в 2020 году.

Всего же в текущем году для подготовки специалистов в интересах Министерства обороны в крае планируется набрать свыше 100 человек. Курсанты будут обучаться по программам высшего образования, преимущественно по военно-морским специальностям.

При отборе учитываются не только знания по учебным дисциплинам, но и состояние здоровья, спортивная подготовка. 

По выпуску курсантам присваивается воинское звание «лейтенант», выдается диплом общегосударственного образца и обеспечивается гарантированное трудоустройство.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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