09.04.2020 (07:03)
На Камчатке отобрано более 60 кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны
Военными комиссариатами Камчатского края уже отобрано более 60 кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны в 2020 году.
Всего же в текущем году для подготовки специалистов в интересах Министерства обороны в крае планируется набрать свыше 100 человек. Курсанты будут обучаться по программам высшего образования, преимущественно по военно-морским специальностям.
При отборе учитываются не только знания по учебным дисциплинам, но и состояние здоровья, спортивная подготовка.
По выпуску курсантам присваивается воинское звание «лейтенант», выдается диплом общегосударственного образца и обеспечивается гарантированное трудоустройство.
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