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09.04.2020 (07:00)

Транспортно-боевые вертолёты Ка-29 морской авиации ТОФ нанесли удары авиационными ракетами по целям на побережье Камчатки

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России провели учение с выполнением пусков неуправляемых авиационных ракет по береговым и морским целям.

По легенде учения, на полигоне боевой подготовки в районе Халактырского пляжа Авачинской губы были обнаружены десантные средства условного противника, осуществлявшие подход к побережью и высадку десанта на прибрежную полосу.            

Для противодействия условному противнику в назначенный район были направлены два вертолета морской авиации флота Ка-29. В ходе   патрулирования экипажи отработали задачи по поиску средств высадки. После обнаружения условного противника летчики нанесли удары по мишенным позициям на побережье и в море с использованием 80-мм неуправляемых авиационных ракет и авиационных пушек ГШ-23.

В ходе учения было проведено 15 пусков авиационных ракет.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ
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