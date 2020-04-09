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09.04.2020 (07:00)

Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя Республики Сербия

В ходе работы они оценили эпидемиологическую обстановку, проконсультировали своих сербских коллег по самым сложным случаям заболевания, а также дали рекомендации по организации профилактических и карантинных мероприятий.

Российские врачебно-сестринские бригады также принимали пациентов в медицинских учреждения Белграда, Кралево, Самбар, Панчево. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано более 170 пациентов. 

Специалисты РХБ защиты продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. Также расчеты РХБ защиты провели санитарную обработку белградского института онкологии и радиологии, где проходят лечение онкобольные со всей страны.

Отдельна группа специалистов РХБЗ была направлена в город Валево. По оценке российских военных медиков и их сербских коллег там сложилась наиболее сложная ситуация, связанная с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.

По итогам дня обработано более 77 тысяч квадратных метров помещений и 17 тысяч квадратных метров прибольничной территории.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Войска РХБ защиты , COVID-19 , COVID-19
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