09.04.2020 (07:00)
Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя Республики Сербия
В ходе работы они оценили эпидемиологическую обстановку, проконсультировали своих сербских коллег по самым сложным случаям заболевания, а также дали рекомендации по организации профилактических и карантинных мероприятий.
Российские врачебно-сестринские бригады также принимали пациентов в медицинских учреждения Белграда, Кралево, Самбар, Панчево. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано более 170 пациентов.
Специалисты РХБ защиты продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. Также расчеты РХБ защиты провели санитарную обработку белградского института онкологии и радиологии, где проходят лечение онкобольные со всей страны.
Отдельна группа специалистов РХБЗ была направлена в город Валево. По оценке российских военных медиков и их сербских коллег там сложилась наиболее сложная ситуация, связанная с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.
По итогам дня обработано более 77 тысяч квадратных метров помещений и 17 тысяч квадратных метров прибольничной территории.