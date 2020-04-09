09.04.2020 (07:00)

Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя Республики Сербия



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Две группы российских медиков провели прием и осмотр пациентов городской больницы города Чуприя Республики Сербия

В ходе работы они оценили эпидемиологическую обстановку, проконсультировали своих сербских коллег по самым сложным случаям заболевания, а также дали рекомендации по организации профилактических и карантинных мероприятий.

Российские врачебно-сестринские бригады также принимали пациентов в медицинских учреждения Белграда, Кралево, Самбар, Панчево. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано более 170 пациентов.

Специалисты РХБ защиты продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде. Также расчеты РХБ защиты провели санитарную обработку белградского института онкологии и радиологии, где проходят лечение онкобольные со всей страны.

Отдельна группа специалистов РХБЗ была направлена в город Валево. По оценке российских военных медиков и их сербских коллег там сложилась наиболее сложная ситуация, связанная с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.

По итогам дня обработано более 77 тысяч квадратных метров помещений и 17 тысяч квадратных метров прибольничной территории.

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