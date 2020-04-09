09.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты провели дезинфекцию 44 зданий в Италии и начали прием больных в полевом госпитале



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные специалисты провели дезинфекцию 44 зданий в Италии и начали прием больных в полевом госпитале

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами осуществляют приём и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале г. Бергамо. В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры.

Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами. В настоящее время в госпитале 10 больных коронавирусной инфекцией и больные продолжают поступать. Первых 4-х больных приняли российские специалисты и продолжают их лечение.

В госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинские сестры. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Кроме того российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырёх населенных пунктах Ломбардии в городах Сериате, Ково, Фонтанелла, Мартиненго.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 40 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 44 здания и сооружения, более 260 тысяч квадратных метров внутренних помещений, более 22 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

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