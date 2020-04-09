09.04.2020 (01:07)

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО провели электронные пуски в Ленинградской области

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе сдачи контрольной проверки провели электронные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне.

Поднятые по тревоге военнослужащие бригады совершили марш на полигон. Прибыв в указанный район, ракетчики отработали нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

Электронные пуски ракет отрабатывались расчетами в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники.

К проверке было привлечено более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

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