09.04.2020 (05:30)
Механики-водители общевойсковой армии ЗВО применили спутниковую навигацию «Орион» в рамках контрольной проверки в Ленобласти
На территории полигона Кирилловский, дислоцированного в Ленинградской области, военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа, в ходе сдачи контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, совершили марш на штатной технике по незнакомой местности с использованием аппаратуры спутниковой навигации «Орион».
В ходе перемещения механики-водители преодолели 250-ти километровый маршрут, проложенный с помощью системы ГЛОНАСС, с расположенными на нем условными минно-взрывными заграждениями и районами РХБ заражения.
Кроме того, военнослужащие выполнили ряд специальных задач по ведению воздушной разведки, передачи результатов наблюдения с помощью установленных радиосигналов, уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Навигационная аппаратура «Орион» предназначена для автоматического определения координат места, времени, путевой скорости в любой точке земного шара и способна обеспечить стабильную работу на протяжении суток с точностью местоположения объекта до 5 метров.