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09.04.2020 (05:30)

Механики-водители общевойсковой армии ЗВО применили спутниковую навигацию «Орион» в рамках контрольной проверки в Ленобласти

На территории полигона Кирилловский, дислоцированного в Ленинградской области, военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа, в ходе сдачи контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, совершили марш на штатной технике по незнакомой местности с использованием аппаратуры спутниковой навигации «Орион».  

В ходе перемещения механики-водители преодолели 250-ти километровый маршрут, проложенный с помощью системы  ГЛОНАСС, с расположенными на нем условными минно-взрывными заграждениями и  районами  РХБ заражения.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд специальных задач по ведению воздушной разведки, передачи результатов наблюдения с помощью установленных радиосигналов, уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Навигационная аппаратура «Орион» предназначена для автоматического определения координат места, времени, путевой скорости в любой точке земного шара и способна обеспечить стабильную работу на протяжении суток с точностью местоположения  объекта до 5 метров.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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