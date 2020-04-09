09.04.2020 (06:30)

Выполнение посадки с одним задросселированным двигателем продемонстрируют экипажи ЗВО в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях

Военнослужащие подразделений армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Летчикам и инженерно-техническому составу авиационных соединений из Ленинградской, Смоленской и Псковской областей предстоит показать свои профессиональные знания и практические навыки в ходе контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки: технической, специальной, тактической, физической подготовке, радиационной, химической, биологической защите и др.

На основных аэродромах вертолетчики сдадут нормативы упражнений курса боевой подготовки армейской авиации, такие как развороты на висение влево и вправо на 90, 180 и 360°, перемещения на висение по квадрату с левым и правым кругами, приземление, контрольные полеты по кругу, полеты на пилотирование вертолета, а также выполнение посадки с одним задросселированным двигателем и др.

Кроме этого, в ходе итоговых мероприятий будут проверены действия наземных аварийно-спасательных команд, пожарных постов и парашютно-десантных групп аэродромов объединения

В контрольной проверке будет задействовано свыше 300 военнослужащих, более 40 вертолетов и наземной специальной техники.

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