08.04.2020 (23:22)

Российские военные в Таджикистане приступили к сдаче контрольных занятий

Российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане приступили к сдаче контрольных занятий за зимний период обучения.

До конца недели на полигонах Ляур и Самбули военнослужащие в полевых условиях продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. Специалисты отработают нормативы по огневой, тактической, физической, инженерной, военно-медицинской подготовке. Особенностью начавшейся проверки станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями. Пятьдесят процентов контрольных занятий будет проведено ночью.

Всего в занятиях по боевой подготовке задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы «Сани», танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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