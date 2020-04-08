08.04.2020 (21:14)

Мотоциклисты-разведчики УДТК встретили участников перехода Хабаровск-Москва на границе двух частей света в Екатеринбурге

Мотоциклисты-разведчики Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) встретили участников уникального перехода Хабаровск-Москва, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у обелиска «Европа-Азия», на границе двух частей света в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге участники перехода посетили обелиск «Европа-Азия», у которого военнослужащих встретили члены патриотического мотоклуба «Черные ножи», образованного в честь мотоциклетного разведывательного батальона УДТК. Воины-мотоциклисты на раритетных мотоциклах М-72, оснащенных пулеметами и минометами, в форме разведчиков УДТК сопроводили участников перехода к обелиску «Европа-Азия», продемонстрировали технику времен Великой Отечественной войны, рассказали о подвигах уральских тружеников тыла и воинов-танкистов.

К моменту прибытия в Екатеринбург участники уникального перехода преодолели около 6,5 тысяч километров. Большую часть маршрута, который пролегал по территориям Дальнего Востока и Сибири, военнослужащие прошли на лыжах и мотовездеходах. На Урале завершилась лыжная часть перехода, оставшуюся дистанцию, около 2 тысяч километров военнослужащие преодолеют на мотовездеходах, велосипедах и пешим порядком.

Разведывательный мотоциклетный батальон был сформирован в феврале 1943 года на территории Октябрьского района города Свердловска и оснащён боевыми мотоциклами М-72 Ирбитского мотоциклетного завода. Он вошёл в состав Уральского добровольческого танкового корпуса и выполнял задачи по сбору разведданных о позициях противника и совершению диверсий на штабы, склады и железнодорожные станции. За отличные боевые действия батальон был удостоен гвардейского звания, ордена Красной Звезды, за отличие в ходе операции по освобождению столицы Чехословакии удостоен почётного наименования «Пражский».

Переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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