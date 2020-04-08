08.04.2020 (20:48)

Второй новейший большой гидрографический катер-катамаран «Александр Фирсов» проекта 23370 будет принят в состав ВМФ до конца 2020 года

Планируется, что до конца 2020 года в состав ВМФ будет принят второй по счету (первый серийный) новейший большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г. Приказом Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя «Александр Фирсов» в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1 ранга Фирсова Александра Захаровича перед Военно-Морским Флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах.

В настоящее время на стапелях предприятия-изготовителя «КАМПО» в Подмосковье идет насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения. Предположительно в июле месяце текущего года секции корпуса большого гидрографического катера «Александр Фирсов» будут доставлены на достроечную площадку предприятия «КАМПО» в Севастополь для состыковки в единый корпус.

Большой гидрографический катер «Александр Фирсов» был заложен 7 августа 2019 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» как второй по счету и первый серийный.

Катер будет проходить службу в составе гидрографической службы Черноморского флота.

Гидрограф капитан-лейтенант Александр Фирсов, имя которого будет носить на борту современный катер, в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.

Во время Великой Отечественной войны, благодаря четкой и самоотверженной работе офицеров и матросов Севастопольского района, за 8 месяцев обороны Севастополя была обеспечена проводка по фарватерам 4 822 кораблей и транспортных судов.

В июле 1942 года Севастопольский район гидрографической службы был исключен из состава частей Черноморского флота, как полностью погибший в борьбе с германским фашизмом. В апреле 1944 года вновь сформирован как гидрографический район Севастопольской военно-морской базы.

В знак признания заслуг моряков-гидрографов в 1962 году Севастопольский район гидрографической службы был занесен на мемориал Великой Отечественной войны в Севастополе.

Головной большой гидрографический катер проекта 23370Г «Михаил Казанский» уже выполняет свои задачи в составе ВМФ.

Уникальность большого гидрографического катера проекта 23370Г заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием «КАМПО» для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием «КАМПО». Водоизмещение катера составит около 140 тонн.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице