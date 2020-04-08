Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2020 (20:36)

Инженерные войска ВС РФ в рамках МВТФ «Армия-2020» обсудят перспективы развития средств инженерного вооружения

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» офицерами военно-научного комитета инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск будет проведен ряд круглых столов.  

Основные вопросы обсуждения коснутся перспектив развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

Кроме того на площадках Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций инженерных войск, воплощенные и разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы средств инженерного вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 1,5 тыс. контрольных занятий пройдет в ЦВО в рамках итоговой проверки за зимний период обучения
Трем подразделениям инженерных войск присвоено наименование «ударных» по итогам зимнего учебного периода
Более 60 образцов современной и перспективной техники и приборов инженерных войск представят на VI Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»
Посетители форума «Армия-2020» смогут ознакомиться с историей развития войск РХБ защиты

Метки:
Инженерные войска , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false