08.04.2020 (20:36)

Инженерные войска ВС РФ в рамках МВТФ «Армия-2020» обсудят перспективы развития средств инженерного вооружения

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» офицерами военно-научного комитета инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск будет проведен ряд круглых столов.

Основные вопросы обсуждения коснутся перспектив развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

Кроме того на площадках Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций инженерных войск, воплощенные и разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы средств инженерного вооружения.

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