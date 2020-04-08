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08.04.2020 (19:40)

Курсанты филиала Военной академии РВСН отработают поиск и нейтрализацию ДРФ на тренажёре «Тайфун-М»

В ходе практических занятий по обучению курсантов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого используются учебно-тренировочные средства последнего поколения, на которых обучаемые будут отрабатывать поиск и нейтрализацию ДРФ, а также действия всего экипажа тренажёра боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».
В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие обучаются готовить технику к проведению марша, работать с аппаратурой, вести поиск, а в случае необходимости ликвидировать ДРФ, также непосредственно вождению агрегата.
Кроме того, этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.
Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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