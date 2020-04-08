08.04.2020 (19:29)
Специальная техника Йошкар-Олинского соединения РВСН привлечена к дезинфекции улиц города
Специальная техника войск радиационной, химической и биологической защиты соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привлечена к обработке улиц города Йошкар-Олы.
Расчеты шести единиц АРС-14КМ обрабатывают места остановок общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов и продовольственных магазинов.
Дезинфекция проводится специальным раствором, оказывающим антимикробное действие против возбудителей острых респираторных и вирусных инфекций.
Авторазливочные станции АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.
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