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08.04.2020 (19:29)

Специальная техника Йошкар-Олинского соединения РВСН привлечена к дезинфекции улиц города

Специальная техника войск радиационной, химической и биологической защиты соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привлечена к обработке улиц города Йошкар-Олы.

Расчеты шести единиц АРС-14КМ обрабатывают места остановок общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов и продовольственных магазинов.

Дезинфекция проводится специальным раствором, оказывающим антимикробное действие против возбудителей острых респираторных и вирусных инфекций.

Авторазливочные станции АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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