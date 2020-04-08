08.04.2020 (22:00)
В 15 армии ВКС особого назначения проведена раздельная штабная тренировка
В соединениях 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошла раздельная штабная тренировка.
В частности в мероприятии были задействованы Главный испытательный космический центр имени Г.С.Титова и Главный центр предупреждения о ракетном нападении.
В тренировке приняли участие боевые расчеты и руководящий состав соединений. Всего было задействовано более 170 офицеров подразделений космических войск ВКС.
Главной темой мероприятия являлось оперативное реагирование в условиях непосредственной угрозы и воздействия условного противника на отечественную орбитальную группировку космических аппаратов.
По итогам тренировки все поставленные цели были выполнены с высоким качеством и оперативностью.
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