08.04.2020 (19:02)

В Воронеже экипажи военной автомобильной инспекции ЗВО обеспечили перемещениетехники, которая будет задействована в военном параде 9 мая

Около 30 экипажей военной автоинспекции Западного военного округа (ЗВО) и подразделений Госавтоинспекции МВД России по Воронежской области обеспечили перемещение техники, которая будет задействована в военном параде 9 мая.

Свыше 110 единиц вооружения и военной техники были перемещены на аэродром Балтимор и включены в состав парадных расчетов механизированной колонны для прохождения торжественным маршем по площади Ленина.

Тесное взаимодействие подразделений ВАИ и ГИБДД позволило безаварийно и в установленные сроки выполнить перебазирование военной техники для проведения подготовительных работ военной техники и первых тренировок для участия в юбилейном параде Победы.

В состав механизированной колонны впервые были включены 110 образцов вооружения и военной техники. В том числе и бронемашины «Тигр» и «Рысь», бронетранспортеры БТР-82А, новейшие тягачи «Медведь», 152-мм артиллерийские буксируемые гаубицы «Мста-Б», 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК», машины радиационной химической и биологической разведки «РХМ-4» на базе БТР-80, системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «Ураган», основные танки Российской армии танки Т-72б3, модернизированные самоходные гаубицы Мста-СМ2, новейшие командно-штабные машины войск связи.

Впервые по центральным улицам пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» бронеавтомобили «Тайфун-К» и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин-К».

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