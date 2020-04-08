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08.04.2020 (18:48)

В ходе весеннего призыва из Республики Алтай для прохождения военной службы направят 360 новобранцев

За время весеннего призыва, который проводится с 1 апреля по 15 июля, из Республики Алтай в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации будет направлено 360 человек.

Сейчас в регионе созданы 12 призывных комиссий, в задачи которых входят обязанности по организации медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора граждан и принятия соответствующего решения об их призыве, отсрочке или освобождении.

Все мероприятия спланированы и будут выполнятся со строгим соблюдением противоэпидемических требований. В обязательном порядке перед отправкой из военных комиссариатов муниципальных образований до сборного пункта Республики Алтай у призывников будет проводиться термометрия тела для исключения завоза призывниками ОРВИ.

В целях противодействия распространению инфекции все новобранцы будут проходить лабораторные обследования на сборном пункте Республики Алтай. Призывники будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для кожи рук согласно установленным нормам на время прохождения призывных комиссий, медицинского осмотра на сборном пункте и пути следования до места прохождения военной службы.

С момента прибытия в воинскую часть новобранцы будут подвергнуты двухнедельному карантину.

Первая отправка призывников для прохождения срочной службы из Республики Алтай состоится после 20 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная служба по призыву , Призыв
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